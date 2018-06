Alan Baró deixa el Central Coast Mariners d'Austràlia i l'Olot s'hi interessa

L'aventura australiana d'Alan Baró ha arribat a la seva fi. Malgrat tenir contracte encara per a una temporada més (juny del 2019), el Central Coast Mariners va anunciar ahir un acord per a la desvinculació del defensa alt-empordanès. Alan Baró ha estat el capità de l'equip aquesta temporada en què, en el tram final els resultats no han acompanyat. L'arribada d'un entrenador i de cares noves ha fet que hagi apostat per una rescissió de mutu acord. Enguany ha estat el segon curs d'Alan Baró a Austràlia ja que el curs passat va actuar al Melbourne Victory. Als 32 anys, l'Olot ja hauria trucat a la seva porta per reforçar la defensa.