El Barça farà una gira pels Estats Units aquest estiu

La plantilla del Barcelona iniciarà els treballs de pretemporada el 16 de juliol i viatjarà el dia 24 als Estats Units per fer-hi una gira i jugar amistosos contra el Tottenham, el Roma i el Milan, així com per concentrar-se a la seu central de Nike a Oregon. Segons va anunciar el club blaugrana, els jugadors que no estan convocats per al Mundial estan citats el 16 de juliol a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí i progressivament s'aniran incorporant els mundialistes.

El 24 de juliol, l'expedició viatjarà a Beaverton (Oregon), seu central de l'empresa Nike, un dels principals patrocinadors del Barça, on realitzarà una estada de quatre dies. Els blaugrana estaran als Estats Units fins al 4 d'agost. Durant aquests dotze dies, el Barça jugarà tres amistosos. El primer contra el Tottenham al Rose Bowl de Los Angeles (28), després jugarà contra el Roma a l'At&T Stadium de Dallas (31) i l'últim partit contra el Milan al Levi's Stadium de Santa Clara. Tots aquests partits estan inclosos en la International Champions Cup, competició que el conjunt blaugrana disputa per quarta temporada consecutiva.

Mentrestant continua el serial Griezmann. El davanter de l'Atlètic de Madrid, concentrat amb la selecció francesa per preparar el Mundial de Rússia, va assegurar ahir que encara no té presa cap decisió sobre el seu futur. «Encara hi estic pensant; no està decidit encara», deia ahir a la cadena alemanya Spox.

D'altra banda, el Barça continua negociant la venda de Gerard Deulofeu al Wattford. L'extrem de Riuadarenes no entra als plans de Valverde i el club confia que el conjunt anglès el compri. Deulofeu ha jugat la segona volta d'aquesta temporada al Wattford, on una lesió no li ha permès participar amb la regularitat que hauria volgut.