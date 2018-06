Chicho renova fins al 2020

Feia dies que l'acord estava encarrilat. La voluntat de les dues parts hi era i en cap moment la continuïtat del tècnic miracle del Peralada, Chicho Pèlach, havia perillat, malgrat acabar contracte aquest 30 de juny. No va ser fins ahir al migdia, però, que el Girona va anunciar la renovació de l'entrenador del seu filial fins el 2020. Una operació estratègica que permet al Girona, a banda de pensar en el present i en la formació dels joves del filial, lligar per al futur un tècnic amb molta projecció. Un cop confirmada la continuïtat del tècnic gironí a la banqueta, el Peralada continuarà ara perfilant la plantilla del curs vinent, el segon consecutiu a Segona B. El més urgent és definir algunes baixes més i decidir si s'executa l'opció de compra de Bambo Diaby, propietat del Sampdoria. La continuïtat dels uruguaians Maxi Villa i Andrés Romero està pràcticament descartada perquè el Nacional en demana massa diners.

«És un honor i un orgull defensar aquests dos clubs. Estic molt agraït a les dues juntes directives i a la direcció esportiva que encapçala l'Ivan. Per mi, ser aquí ho és tot», deia Chicho Pèlach només conèixer-se la seva renovació com a tècnic del Peralada. «Intentarem continuar entrenant al màxim de bé per donar èxits», afegia. Chicho no sap encara ben bé amb quins futbolistes podrà comptar el curs vinent però sí que és conscient que disposarà d'una plantilla molt jove. De moment ja han marxat Gianni, Vallho, Carbonell o Corominas, entre d'altres. «Volem un equip valent, agosarat, que tingui la pilota i que domini moltes facetes del joc. Sabem que la categoria demana que tinguem adaptabilitat a diferents camps», explica Chicho. En aquesta mateixa línia, el gironí destaca que la intenció és dominar tots els registres que es puguin trobar en els camps de la categoria. «No volem tenir només un estil, sinó que la intenció és saber defensar, contraatacar...».

La trajectòria de Chicho com a tècnic del Peralada ha estat meteòrica. El gironí va agafar l'equip passat Reis quan Arnau Sala se'n va anar al futbol xinès amb Raül Agné. Llavors, l'equip era 17è en zona de descens i semblava no haver-se adaptat a la nova categoria. Tanmateix, de la mà de Chicho van començar a arribar els bons resutlats i l'equip no només va sortir del descens sinó que ha acabatla temporada còmodament a la zona mitjana de la classificació (9è) sense haver de patir. Els números de l'extècnic del Figueres han estat espectaculars: 9 victòries, 8 empats i només dues derrotes en les 19 jornades que ha dirigit l'equip. Tot plegat només amb 30 anys acabats de fer.