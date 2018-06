El defensa Alan Baró és el primer reforç de l'Olot

El nou Olot de Raúl Garrido comença a agafar forma i, després d'anunciar-se diferents baixes com les de Micaló o Uri Santos entre d'altres, aquest matí el club garrotxí ha anunciat el primer fitxatge: Alan Baró. L'experimentat central de Darnius torna al futbol gironí amb 32 anys després de posar punt final a la seva aventura australiana on els dos últims anys ha jugat amb el Melbourne Victory i el Central Coast Mariners.

En el futbol estatal, Alan Baró també té molta experiència a Segona A, sobretot amb el Ponferradina on va jugar-hi cinc temporades, i també ha passat per club com a Albacete, Osasuna B (amb un debut testimonial a Primera Divisió de la mà de Camacho), Alacant i Figueres amb qui va debutar a Segona B amb només 20 anys.