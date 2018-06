Òscar Álvarez passa a ser el nou director del futbol base del Llagostera

Un cop decidits els jugadors que continuaran i amb els que no es compta per a la temporada que ve a Tercera Divisió, i a l'espera de les respostes de Sergi Arimany, Pitu Comadevall i Lucas Viale, el Llagostera comença a regirar el mercat per construir la propera plantilla. En aquest sentit, la primera pedra del nou projecte pot ser Marc Medina. El davanter de Platja d'Aro no continuarà al Palamós i té un acord tancat per jugar al Llagostera la temporada vinent. Medina té experiència amb el Peralada, el Figueres i el Palamós a Tercera Divisió.

Falta per saber qui serà l'encarregat de dirigir l'equip i agafar el relleu d'Òscar Álvarez. De moment, ahir també es va saber que el ja exentrenador de l'equip blaugrana continuarà vinculat a l'entitat. Ho farà, però, allunyat de les banquetes i com a nou director del futbol base del club. Serà la vuitena temporada d'Álvarez en un club on ha fet de jugador, de segon entrenador, de primer i ara de director del futbol base.