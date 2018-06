Alan Baró aterra a l'Olot després de la seva experiència a Austràlia

Amb la renovació de Raúl Garrido abans d'acabar-se la temporada, l'Olot va posar la primera pedra del nou projecte 2018-19. Amb la tranquil·litat de saber-se un curs més a Segona B, el conjunt garrotxí ja fa dies que treballa en la planificació de la plantilla de la propera campanya. Les primeres decisions del secretari tècnic, Sergi Raset, van ser les de prescindir de Moha, Bastida, Yeray, Micaló, Bigas i Uri Santos. El que es diu col·loquialment que per entrar, primer cal deixar sortir. Així, un cop alleugerida la plantilla, és l'hora de reforçar-la i ahir el club va anunciar el primer fitxatge. Es tracta del central alt-empordanès Alan Baró. El de Darnius ja va ser presentat ahir poques hores després de desvincular-se del Central Coast Mariners australià. «Tenia clar que volia acostar-me a casa després de tornar d'Austràlia. La meva intenció és ajudar dins i fora del camp amb la meva experiència i donar exemple amb el meu treball», deia ahir Alan durant la seva presentació.

Més d'una dècada ha hagut de passar perquè Alan Baró hagi tornat a les comarques gironines. El 2007 va deixar el Figueres per fitxar per l'Alacant i començar una carrera professional que l'ha dut per l'Osasuna B -amb debut a Primera inclòs-, Albacete, Ponferradina, Melbourne i Central Coast Mariners. Tot plegat ha donat a Alan Baró una experiència que serà molt benvinguda a Olot. «És un projecte molt maco amb molts jugadors de la demarcació, tothom se'l sentirà molt seu. M'agrada aquest ambient gironí i retrobar-me amb el futbol amb què vaig créixer», afegia. En aquest sentit, Raset explica la línia amb què treballen. «Busquem l'equilibri entre jugadors joves i contrastats. Seguirem en la línia de buscar un perfil de futbolista de la demarcació, gent de la casa i amb marge de creixement i d'altres amb experiència». Alan Baró s'afegeix a Ginard, Sacrest, Barnils, Blázquez, Hèctor Simón, Masó, Guzmán, Alfredo, Xumetra, Dembo i Marc Mas, com a jugadors confirmats.