El Barça estudia la incorporació de Ramon Planes (Getafe) a l'àrea esportiva

Una temporada més, el FC Barcelona prepara canvis a la seva àrea esportiva. Així, després d'una reunió dimarts al vespre, els directius encarregats de la parcel·la esportiva van decidir fer algunes modificacions. La primera serà l'adeu de José Mari Bakero, l'actual responsable tècnic del Barça i que serà víctima del descens de l'equip a Segona B. A més a més, el club hauria plantejat al mànager general de futbol una nova estructura en la qual tampoc tindria cabuda Guillermo Amor. Es tractaria de treure la barrera que separa el filial i el juvenil A de la resta de futbol formatiu. Un dels nous homes forts seria Àlex Garcia, exjugador del Palamós i actual analista del primer equip.

L'altre gran canvi que hi pot haver al Barça és a l'àrea esportiva del primer equip on el fins ara secretari tècnic Robert Fernández podria tenir els dies comptats. El seu relleu podria ser l'actual director esportiu del Getafe Ramon Planes, segons diverses informacions. El lleidatà ja va ser pretès pel Sevilla fa unes setmanes però l'operació no es va concretar. Ara hauria estat contactat pel conjunt blaugrana perquè s'integri a l'àrea esportiva. Abans d'arribar al Getafe l'estiu passat, Planes havia treballat a les direccions esportives del Rayo Vallecano, Elx, Tottenham Hotspur, Espanyol, Lleida, Alabès, Racing de Santander i l'Hospitalet. També va tenir un breu pas pel Palamós, durant l'època Piterman.

Mentrestant, el club continua pendent dels fitxatges de Griezmann i Lenglet. El central del Sevilla s'hauria reunit amb el nou entrenador, Pablo Machín, a qui hauria demanat més temps per decidir-se.