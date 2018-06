El Barça torna a perdre i està a una derrota de l'eliminació

El Kirolbet Baskonia va derrotar el FC Barcelona Lassa (85-79) al Fernando Buesa Arena per posar el 2-0 en la sèrie de semifinals del play-off de la Lliga Endesa, que està clarament a favor d'uns baskonistes que tindran tres oportunitats per passar a la final després de superar una millor versió d'un Barça que va començar molt bé però va acabar fos.

La gran direcció de Marcelinho Huertas, l'encert en els triples de Matt Janning i el desgast que van fer a la pintura Shengelia o Vincent Poirier van permetre al Baskonia superar un problema en forma de +14 per al Barça Lassa i remuntar per situar aquest 2-0 que els deixa a un únic triomf de la final.

Els blaugrana, gràcies a l'estratègia inicial del seu tècnic, Svetislav Pesic, van aconseguir una còmoda renda, però la irregularitat que ha caracteritzat l'equip aquesta temporada va tornar a fer acte de presència. Va millorar el Barça Lassa, i molt, però en els moments clau va tornar a mostrar la seva pitjor cara. Van fallar Thomas Heurtel i Víctor Claver cistelles decisives amb pocs segons per al final i 3 o 4 punts per sota. El Baskonia no va fallar a la línia de tirs lliures i repta ara el Barça a guanyar-li 3 duels seguits per apartar-lo de la final.