El gironí Èric Surís dirigirà la selecció espanyola sub-23

La bona feina d'Èric Surís a la banqueta de l'Spar Citylift Girona en les dues últimes temporades no ha passat desapercebuda per a la Federació Espanyola que ha confiat en el tècnic gironí per dirigir la selecció estatal sub-23. Amb l'ajuda de l'entrenador del Cadí la Seu, Bernat Canut, Surís treballarà a Lleó amb un grup de jugadores entre les quals hi ha la pivot de Blanes, Iho López, o la seva exjugadora a l'Uni María Conde, que la temporada vinent jugarà al Wisla Cracòvia polonès.

La selecció espanyola sub-23 es concentrarà a Lleó del 15 al 20 de juny i Surís comptarà amb les bases Laia Flores, Marina Lizaraz i Laia Raventós; les exteriors Ángela Salvadores, María Conde, Laura Quevedo, Belén Arrojo i Marta Canella; i les interiors María Araujo, Iho López, Nogaye Lo i María Martiánez.

La selecció espanyola sub-23 no té cap competició oficial, però, en la concentració de Lleó sí quepodrà jugar contra la selecció sub-20 que, entrenada per Miguel Méndez (Ekaterinburg), s'entrenarà a la ciutat castellana els mateixos dies. Espanya sub-20 jugarà l'Europeu a Hongria a principi de juliol i entre les quinze jugadores convocades per la concentració de Lleó hi ha l'alera de Banyoles Sílvia Serrat. Formada al Segle XXI barceloní, Serrat està jugant al bàsquet universitari nord-americà.