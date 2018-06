L'Olot s'assegura la continuïtat de Carles Mas i Pedro del Campo

Els jugadors Carles Mas i Pedro del Campo continuaran una temporada més a l'Olot i refermen el segell de proximitat de la plantilla, formada en gran majoria per futbolistes gironins. El central de Banyoles s'ha erigit com un dels líders de la defensa completant una segona volta espectacular, mentre que el migcampista figuerenc ha ofert minuts de qualitat i ha contribuït al bon futbol que s'ha desplegat a l'Estadi Municipal. Amb ells dos, ja són quinze (més els dos juvenils) els futbolistes amb contracte per al nou projecte a Segona B.

Als seus 25 anys, Carles Mas s'ha reivindicat a la Garrotxa i ha ofert una prestacions altíssimes en els 35 partits que ha disputat. Superats els problemes físics, la segona volta del banyolí ha estat impecable tant en sortida de pilota com en marcatge i també s'ha destapat en les jugades d'estratègia. L'ex-central del Girona FC, doncs, encetarà la segona temporada a l'Olot, igual que Pedro del Campo, arribat l'estiu passat de Vilatenim. El mitjapunta empordanès s'ha adaptat plenament a la categoria de bronze amb 29 partits jugats després d'uns quants anys competint a Tercera Divisió.

D'aquesta manera, Carles i Pedro s'afegeixen a la llista dels Xavi Ginard, Guillem Sacrest, Blázquez, Jordi Masó, Xumetra, Marc Mas, Héctor, Roger Barnils, Guzmán, Alfredo, Dembo, Oriol Pujadas i els juvenils Lluís Aspar i Joel Arumí, a més de la nova incorporació d'Alan Baró. Ara els propers objectius del secretari tècnic Sergi Raset són les renovacions del defensa Jose i del davanter Marc Cosme.