Marc Domínguez continuarà a l'Écija com a director esportiu i coordinador

El saltenc Marc Domínguez continuarà lligat a l'Écija la temporada que ve. Ho farà, però, com a coordinador del planter i també realitzarà tasques de director esportiu del primer equip. El gironí es va fer càrrec de la banqueta del conjunt andalús a mitjans d'aquesta temporada però no va poder evitar el descens de l'Écija a Tercera Divisió, consumat de manera cruel per culpa de dos gols del Mèrida contra el Còrdova B en l'afegit de l'última jornada. Malgrat el disgust i haver confirmat que no continuava com a entrenador, després d'unes quantes reunions amb la junta directiva, Domínguez ha estat confirmat com un home fort de l'històric club sevillà. Així, el gironí serà l'encarregat de coordinador tot el futbol base i també de dissenyar la plantilla del primer equip per intentar el retorn a la categoria de bronze.

Domínguez, fill d'un clàssic del futbol gironí com Fede Domínguez, ha dirigit entre altres el Sant Gregori, el Besalú o el juvenil del Palamós. A més a més, també ha estat segon entrenador del Lloret i ajudant de diversos juvenils del Llevant. Des de la temporada passada està treballant a l'Écija.