Eric Abidal és el nou secretari tècnic del Barça

L'exinternacional francès Eric Abidal serà el nou secretari tècnic del FC Barcelona, després que el club hagi decidit no renovar el contracte de Robert Fernández que venç el proper 30 de juny. En un comunicat, el Barça va anuncia que no renovarà el contracte de Robert Fernández després de tres temporades a l'entitat. L'aposta ara del Barcelona és per l'exjugador Eric Abidal, la història com a jugador blaugrana del qual va resultar impactant, ja que al descobrir-se-li el 2011 un tumor en el fetge va haver de sotmetre's a un trasplantament, després del qual va tornar als terrenys de joc. Abidal va abandonar el Barcelona el maig del 2013, encara que després va jugar al Mònaco i a l'Olympiacos per posar punt final a la seva carrera com a futbolista al desembre del 2014.

Abidal ocupava el càrrec d'ambaixador del FC Barcelona, una funció de representació del club en actes institucionals. Abans de deixar el Barcelona, Abidal va poder haver exercit de director tècnic de les acadèmies de futbol que té el Barcelona, però no es va concretar finalment aquest càrrec. Eric Abidal va arribar al Barcelona en la temporada 2007-08, jugant sis temporades en les quals va obtenir: 4 Lligues, 2 Copes del Rei, 2 Lligues de Campions, 4 Supercopes d'Espanya, 2 Supercopes d'Europa i 2 Mundials de club.

Curiosament Abidal era l'home escollit per l'expresident Joan Laporta per ser el seu secretari tècnic en les eleccions del 2015. Finalment però, Josep Maria Bartomeu va guanyar els comicis i va escollir Robert Fernández per encarregar-se de l'àrea esportiva. Ara Abidal el relleva.