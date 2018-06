La junta del Palamós assegura que l'objectiu de l'any que ve és l'ascens

Mig centenar de socis del Palamós van assistir ahir a l'assemblea extraordinària convocada pel club a la biblioteca Lluís Barceló i Bou. Entre aquests, hi havia alguns dels promotors de la moció de censura que s'ha presentat contra la gestió del president Joan Pau Pérez. En l'apartat de precs i preguntes aquests socis van demanar als directius quan es votaria la moció i els dirigents els van respondre que el secretari estava estudiant la documentació i que té un termini de 30 dies per donar-los resposta. En tot cas és probable que la petició de debatre la moció tiri endavant i que properament es convoqui una junta ordinària amb un únic punt de l'ordre del dia: la continuïtat del president. Per fer-lo fora dos terços del cens haurien de demanar-ho.

En l'assemblea la directiva ha explicat que aquesta temporada, culminada amb el descens a Primera Catalana, el club no ha volgut endeutar-se. En aquest sentit el grup encapçalat per Joan Pérez va voler il·lusionar els aficionats explicant que l'objectiu per a la propera campanya és l'ascens a Tercera, és a dir, retornar el degà a la categoria que s'ha perdut. Un primer pas per demostrar aquests ambiciosos plans de futur és el fitxatge de Javi Salamero com a entrenador.

Junts pel degà, la plataforma opositora que presenta la moció de censura, compta amb el suport de l'empresari i ex president del Girona, Patxi Otamendi. El grup està ara a l'espera que el Palamós validi la petició i fixi un dia per votar sobre el futur del president.