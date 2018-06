L'idil·li de Bordils amb el vòlei

A Bordils els nens juguen a handbol i les nenes, a vòlei. Del primer, ja en fa 57 anys; de la creació de la secció, demà se´n celebrarà el 25è aniversari amb una gran diada al Blanc-i-Verd que inclourà un homenatge a aquell primer equip que el maig de 1993 es va enfrontar al Carles Rahola de Girona al seu pati en un partit de categoria juvenil, i també a les dues jugadores que porten més anys (23) a l´entitat, Irene Prat i Cèlia Arbat. L´idil·li d´aquest poble d´encara no 1.700 habitants amb l´handbol és sobradament conegut. Però també en manté un amb el vòlei, que va començar quan el 1992, Xavier Jou, un mestre d´Educació Física que era directiu del club, i que havia sigut jugador i tècnic d´handbol, va «descobrir»-lo a Begur, on exercia.

Per aquell temps a Bordils s´havia obert el debat sobre quin esport havien de practicar les noies. Es va plantejar la possibilitat de fer bàsquet, però no va acabar de veure´s adequat. I així va ser com Jou, gràcies a la coneixença d´un altre professor que era entrenador de vòlei a Begur, va presentar la solució. «Me´n vaig enamorar de seguida. És un esport noble, sense contacte, plàstic... vaig proposar-ho a la junta que presidia Josep Bosch i els vaig dir que si ells no ho volien fer, ja crearia jo un club, però em van dir que no, que ho havíem de fer plegats, i així va néixer la nova secció del Bordils», recorda el seu pioner. L´any 1992 es va començar a organitzar i el maig de 1993, es va jugar el primer partit, amb Mireia Villa com a entrenadora. Jou va estar uns 15 anys vinculat a la secció de vòlei del Bordils, fent de tècnic i de coordinador. Aquella aventura, 25 anys després, ha crescut d´una manera impensable: mobilitza ja gairebé un centenar de noies en 9 equips i té el sènior militant a Primera Nacional, equivalent a una Segona B de futbol.

La coordinadora de la secció és, en l´actualitat, Txell González, que va arribar al Bordils fa 20 anys com a jugadora després que es desfés l´equip on jugava (a l´Institut Salvador Espriu de Salt). Al Blanc-i-Verd també hi ha exercit d´entrenadora en diverses etapes. Admet que aquests últims anys el club «ha viscut un boom», ajudant per l´ascens a Plata del sènior d´handbol i també per haver dut el primer equip de vòlei a Primera Nacional. «És un fenòmen, una experiència única. Aquí els partits es viuen, tant si els jugues com si estàs a la grada», assegura. Per demà s´han programat partits de prebenjamines, benjamines i infantils, al matí, un dinar de germanor, i un torneig 4x4 per a cadets, juvenils i sèniors, a la tarda, obert a nois i noies. A 2/4 de 8, amb l´entrega de premis, es farà l´acte institucional de commemoració del 25è aniversari de la secció.