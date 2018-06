El Llagostera convenç Viale perquè es quedi a Tercera

El Llagostera, tot i perdre la categoria, s'ha assegurat la continuïtat d'un dels futbolistes amb més experiència de l'última plantilla i també amb cartell a la Segona Divisió B. Es tracta de Lucas Viale, indiscutible aquest darrer curs a les ordres d'Òscar Álvarez. El central, d'origen argentí, als 32 anys i després d'una dotzena de temporades a la categoria de bronze, ha decidit continuar a la disciplina blaugrana tot i que aquest proper curs li tocarà defensar-ne l'escut a Tercera.

Viale ha jugat 32 partits amb el Llagostera, 25 dels quals sortint a l'onze titular, i col·leccionant un total de 1.971 minuts. Un futbolista que, tot i patir alguna lesió i acabar lamentant un descens, ha acceptat la proposta de renovació que li ha ofert la direcció esportiva que encapçala Oriol Alsina, així que continuarà al club un any més.

Amb ell, ja són tretze els futbolistes que es queden per afrontar el repte del curs vinent. De moment, el Llagostera ja té el «sí» de Marcos, Flere, Pol Gómez, Maynau, Maymí, Carbó, Tarrenchs, Campeny, Ousman, Mario, Viale i les dues incorporacions realitzades fins ara: Marc Medina i Josu Currais. Falten encara uns quants fitxatges per completar la plantilla, com també acabar de definir un cos tècnic que, de moment, només compta amb Jordi Mir, Eduard Bardera i Israel Simón. L'entrenador de l'última temporada, Òscar Álvarez, va ser nomenat nou director del futbol base de l'entitat. Se li busca substitut, però a Llagostera no hi ha pressa i el seu relleu trigarà encara uns dies a arribar.