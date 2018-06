L'Olot lliga la continuïtat de Carles Mas i Pedro del Campo per un any més

L'Olot, salvat in extremis després d'una temporada d'infart, ja fa dies que ha posat fil a l'agulla. Sota les directrius de Sergi Raset, sempre d'acord amb el cos tècnic que encapçala Raúl Garrido, la plantilla pren forma. Jugadors catalans, i si poden ser de la demarcació, és la prioritat. I així es va definint l'equip, amb encara unes quantes peces per incorporar, però de moment amb els pilars cada cop més sòlids. Ahir, nou moviment. En aquest cas, un parell de renovacions més, de futbolistes que acabaven contracte aquest proper 30 de juny i que han donat el seu «sí» al club garrotxí. Es tracta de Carles Mas i Pedro del Campo; tots dos, com deia l'entitat, han «refermat el segell de proximitat» de la primera plantilla.

Mas, central banyolí de 25 anys, va viure el curs passat la seva primera temporada a l'Olot. Hi va jugar 35 partits (3.002 minuts), i es va convertir en un pilar indiscutible a l'eix de la defensa. El seu vincle amb el club s'acabava a finals de mes; el jugador havia marxat uns dies a Geòrgia per fer una prova amb el Dinamo Tbilisi. Finalment, Mas ha apostat a no moure's de la Garrotxa. Amb ell a la plantilla, tal com assegura el club en el comunicat que va fer públic ahir, l'equip s'assegura comptar amb un futbolista «impecable tant en sortida de pilota com en marcatge» i que fins i tot també ha estat capaç de «destapar-se en les accions d'estratègia».

Amb experiència a la Segona Divisió A de la mà del Girona (26 partits a la categoria d'argent), una greu lesió al genoll no va ser capaç de truncar-li la seva carrera. L'adeu de Montilivi va tenir continuïtat al Gavà, on va jugar 12 partits de la segona volta de la temporada 16/17. Aquell estiu va fitxar per l'Olot, on ha estat una peça clau en la permanència. Tant, que ell i el club han decidit allargar el seu vincle.

El mateix camí de Carles Mas ha seguit Pedro del Campo. El mitjapunta figuerenc, de 26 anys, també va aterrar a la Garrotxa ara fa un any. No ha estat titular indiscutible, però ha participat prou: 28 partits de Lliga (17 d'ells sortint d'inici) i un total de 1.566 minuts en la seva primera experiència a Segona B, després d'unes temporades jugant a Tercera amb el Figueres. «Qualitat, criteri i control de pilota d'un futbolista que no s'ha arrugat i que sempre ha donat la talla, especialment en les cites a casa, on ha estat un dels protagonistes habituals a l'onze», es llegeix al comunicat. Amb Carles Mas i Pedro del Campo, són 14 jugadors els que continuen de la temporada passada.