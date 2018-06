El Sea Otter fa de Girona el centre mundial del ciclisme

La zona de les Ribes del Ter i Fontajau rebia ahir els últims preparatius per al Sea Otter Europe.

La zona de les Ribes del Ter i Fontajau rebia ahir els últims preparatius per al Sea Otter Europe. marc martí

Els tècnics que fa dies que treballen en els preparatius de la Sea Otter Europe van acabar d'enllestir ahir els 60.000 m2 de superfície del festival ciclista. D'aquesta manera tot està a punt per rebre la visita dels 45.000 visitants que l'organització espera entre avui i diumenge a la zona de les Ribes del Ter, als voltants del pavelló de Fontajau. Seran tres dies frenètics, d'activitat ciclista 100%, amb propostes per a tots els públics, que convertiran Girona en la capital europea del ciclisme.

L'àmplia oferta esportiva i cicloturista del festival està convencent prop de 7.000 participants de tots els punts del planeta, atrets per la singularitat de les proves i el privilegiat entorn en què es disputaran. Les millors marques del món del ciclisme mostraran les seves darreres novetats a l'apartat d'exposició, mentre que també hi haurà exhibicions i zones de restauració i esbarjo per a ciclistes i visitants. El Sea Otter arrenca aquesta tarda a partir de les 16h i s'allargarà fins diumenge.

Gairebé 40 de les millors marques deixaran provar en circuits preparats els models de bicicleta que més agradin. Hi haurà dos circuits preparats, amb diferents nivells de dificultat i en els quals es podrà rodar sobre les bicis somiades, provar els seus frens, suspensions i comoditat.

Aquest any s'ha duplicat l'espai destinat a zona comercial i d'exposició. 40.000 m2 que albergaran més de 380 firmes internacionals que es presenten amb grans estands, un 20% més que l'any passat. Estaran importants marques de bicicletes, accessoris, serveis, turisme i cicloturisme, allotjaments i tots els sectors relacionats amb el ciclisme. També destaca la incorporació del saló Girocamping, que s'integra al festival Sea Otter Europe.