El Triatló Internacional B de Banyoles reunirà 250 esportistes diumenge

Més de 250 esportistes s'han inscrit al Triatló Internacional B de Banyoles, la prova de mitjana distància més antiga de Catalunya, que es disputarà aquest pròxim diumenge. La competició inclou 1.900 metres de natació, 77,55 quilòmetres de ciclisme i 20 quilòmetres de carrera a peu amb inici a les instal·lacions del CN Banyoles, des d'on els participants es llançaran a les aigües de l'Estany per completar el primer tram. La part de ciclisme es desenvoluparà a l'entorn del Pla de l'Estany i passarà, a més de per la seva capital, per Fontcoberta, Esponellà, Porqueres i Sant Miquel de Campmajor. Finalment, els participants hauran de fer tres voltes a peu a l'Estany per completar els últims 20 quilòmetres sobre un circuit totalment pla. L'Ajuntament de Banyoles impulsa la prova amb la col·laboració de la Federació Catalana de Triatló i dels consistoris de Porqueres, Fontcoberta, Esponellà i Sant Miquel de Campmajor.