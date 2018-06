El Barça reforça la secretaria tècnica amb l'arribada de Ramon Planes

Un dia després d'anunciar Eric Abidal com a nou director esportiu, el Barça continua amb la seva particular reestructuració i ahir feia pública la contractació del català Ramon Planes, fins fa res al capdavant de la planificació esportiva del Getafe, que formarà a partir d'ara part del club blaugrana, com a adjunt a la secretaria tècnica. Un organigrama que, des de primers de juliol, estarà liderat pel mateix Abidal.

D'aquesta manera, el Barcelona fa un pas més en el seu particular rentat de cara. En aquest tram final de setmana, no només ha anunciat que no renovarà el fins aleshores director esportiu, Robert Fernández, sinó que també s'ha reforçat amb l'aterratge de l'exjugador blaugrana Eric abidal i del mateix Ramon Planes. Als 50 anys, compta amb una àmplia experiència com a secretari tècnic, càrrec que ha dut a terme no només al Getafe, el seu club més recent, sinó també al Rayo Vallecano, Elx, Espanyol i també al Tottenham anglès.

Curiosament Planes, en la seva etapa a l'Espanyol (on va aterrar el 2007 i s'hi va estar fins el 2012), va ser un dels artífexs del fitxatge de Philippe Coutinho per al primer equip blanc-i-blau, on va jugar com a cedit per l'Inter en la segona volta del curs 11/12 . Ara, tots dos es retrobaran al Camp Nou.