El Barça sobreviu en derrotar el Baskonia en un final d'infart

El FC Barcelona Lassa va derrotar el Kirolbet Baskonia (67-65) al Palau Blaugrana en el tercer partit de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa i va forçar així el quart duel després de superar en un xoc erràtic uns baskonistes que no van saber aprofitar el match ball que tenien a favor.

Un final d'infart va decidir el partit, i ho va fer del costat blaugrana. No hi va haver grans diferències en un marcador ranci, estrany a aquestes altures de temporada, i el guanyador final va ser el Barça Lassa gràcies a una bona cistella d'Ante Tomic, el millor dels locals, i als tirs lliures.

Amb 66-65 i 3o segons per jugar, Thomas Heurtel i Adam Hanga van optar per allargar la jugada, i l'aler hongarès va perdre la pilota. Al Palau ja es temien la derrota definitiva, però Shengelia va decidir pujar ell la pilota, la va perdre i el Barça ja no va deixar passar la seva oportunitat per decidir que les vacances es posposin com a mínim fins demà.

Malgrat el potencial ofensiu de tots dos equips, el tercer partit de la sèrie va tenir un marcador molt baix. Tant Barça Lassa com Baskonia van estar erràtics, sense encert ni capacitat de superar la defensa rival.