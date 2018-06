Bon joc i gols, el que cerca Espanya en l'últim test abans del Mundial

La selecció espanyola enllesteix avui la seva posada a punt per un Mundial que comença la setmana vinent, amb el darrer amistós. Serà a partir de tres quarts de nou, ja a Rússia i davant un modest rival com ho és Tunísia, que tot i això, també disputa la Copa del Món. L'objectiu no és cap altre que tornar al camí de la victòra i, si pot ser, amb uns quants gols.

Espanya debutarà d'aquí a una setmana a Sotxi davant Portugal, actual campiona d'Europa, però abans tindrà la seva prova final davant el combinat nord-africà, elegit per les seves similituds amb el Marroc, que haurà d'esperar encara fins al dilluns 18 per iniciar la seva participació, davant Anglaterra. No serà una tasca senzilla per als tunisians, minvats per les baixes, i que tindrà al davant un rival amb ganes de millorar les sensacions ofertes davant Suïssa (1-1), sobretot pel que fa a la punteria.

Dissabte passat a Vila-real el seleccionador espanyol no va alinear tots els seus teòrics titulars davant els suïssos. Bé per lesió (Carvajal i Busquets) o bé pel descans donat als madridistes Sergio Ramos i Isco. El més probable és que el capità torni al centre d'una defensa on Álvaro Odriozola es perfila encara com a suplent de Carvajal a la dreta. A més, si Busquets està totalment recuperat, el migcampista, que s'ha perdut els tres últims partits amb el combinat nacional, hauria de recuperar un lloc on no té substitut. A dalt, de nou examen per veure la capacitat golejadora d'un equip que no acaba de carburar en atac. Diego Costa, Rodrigo i Aspas tornaran a tenir una prova per demostrar si hi ha capacitat de generar ocasions i, sobretot, punteria.



Un premi estratosfèric

Els jugadors de la selecció espanyola s'embutxacaran 825.000 euros bruts cadascun d'ells si aixequen la Copa del Món. Una prima que han acordat el capità Sergio -Ramos i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Una quantitat que supera, i molt, la que guanyarien els futbolistes alemanys. En el seu cas, la prima s'eleva fins als 350.000 euros.