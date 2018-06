El Citylift Girona tanca la plantilla amb Marc Gómez

El Citylift Girona ha tancat la plantilla per a la propera temporada amb el fitxatge del defensa Marc Gómez. El lloretenc torna, d'aquesta manera, a Palau, després que aquest curs hagi jugat a l'Scandiano italià. L'equip de Ramon Benito estarà format, doncs, per Jaume Llaverola, Raúl Pelicano, Manel Garcia, Enric Torner, Oriol Garcia, Marc Palazón, Marc Palau i l'última incorporació, Marc Gómez. A més, segons va avançar el club, el tècnic farà una clara aposta pels jugadors de la pedrera i, d'aquesta manera, els porters Marçal Coll i Carles Bustos també reforçaran el primer equip.

La propera temporada el Girona protagonitzarà el seu històric debut a Europa, competint a la Copa CERS. El seu rival s'ha de conèixer, en principi, durant el mes de setembre. A l'OK Lliga el bloc de Benito aspira a millorar el rendiment d'aquest any, que s'ha tancat amb un setè lloc. El club ha pogut retenir els seus jugadors més destacats com Llaverola, Pelicano i Manel Garcia, i hi ha afegit dos reforços de nivell com són Enric Torner (Forte dei Marmi) i Gómez (Scandiano). El que no ha pogut evitar-se és la marxa de David Gelmà al Follonica italià, després de la seva gran temporada a l'OK Lliga (24 gols).

El Citylift Girona té previst arrencar la pretemporada al voltant del 10 d'agost per preparar els reptes que haurà d'afrontar.