Nadal buscarà demà el seu onzè Roland Garros contra l'austríac Dominic Thiem

Rafa Nadal buscarà el seu onzè títol de Roland Garros després de fulminar (6-4, 6-1, 6-2) Juan Martín del Potro ahir divendres, un recital en semifinals que va cremar l'argentí i que el cita per aquest diumenge amb l'austríac Dominic Thiem, qui va superar la revelació italiana, Marco Cecchinato. El balear va asfixiar i va trasbalsar un Del Potro que va perdre la cara al partit després del primer set. El número 1 del rànquing mundical acudirà a la seva cita pel títol a París per onzena vegada, on tindrà davant l'únic tennista que ha estat capaç de guanyar-lo en terra en els dos últims anys.