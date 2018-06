Veure ciclistes a Girona és un fet habitual des de de fa bastants anys. Ciclistes aficionats, d'aquí o estrangers, i també professionals. Ahir mateix, en la Dauphiné, darrera gran prova per etapes abans del Tour, l'etapa de muntanya la va guanyar Dan Martin. Un irlandès que viu a cavall entre Andorra i Girona des de fa anys; dilluns en la primera etapa en línia de la mateixa Dauphiné, el guanyador va ser Daryl Impey. Un velocista sud-africà que viu, bona part de l'any, en un pis a tocar del Mercat de Lleó. Girona és una ciutat de ciclistes, però, segurament, no ho ha ha estat mai tant com aquest cap de setmana, en què la Sea Otter Europe portarà al voltant de 30.000 visitants, o almenys això esperen/diuen els organitzadors, al voltant del pavelló de Fontajau i el Parc de les Ribes del Ter. «Moltes ciutats voldrien acollir la Sea Otter, però Girona va per davant perquè té un recorregut de temps en el món de la bici; aquesta segona edició de la fira reforça la posició de la ciutat com a paradís del ciclisme», va assegurar l'alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, en la presentació ahir a la tarda d'una cita que combina la fira tradicional, amb fins a 380 marques comercials, amb proves de competició i de cicloturisme.

Girona acull molts ciclistes professionals, però, encara que el «Purito» Rodríguez participarà en la cursa cicloturista, la Sea Otter no és per a noms com Dan Martin o Daryl Impey. «És per aquells aficionats que volen provar una bici i veure les darreres novetats», explicava al costat de Madrenas el que serà el seu nou regidor d'Esports i actual director territorial, Pep Pujols, que també va voler destacar «la voluntat de les institucions de potenciar l'esport com dinamitzador del turisme i de l'economia». I és que els números de la Sea Otter són realment espectaculars. «Hem crescut al voltant d'un 30% en metres quadrats en la zona per a expositors i, sobretot, que era un dels nostres grans objectius, hem crescut molt en difusió internacional perquè tenim 150 periodistes acreditats i molts reportatges de televisió emparaulats», va explicar el director del Sea Otter Europe, Albert Balcells, al costat de Frank Yohannan, impulsor de la Sea Otter Clàssic que se celebra a Califòrnia des del 1991 i que fa dos anys va veure amb bons ulls la proposta d'Albert Balcells i Oriol Sallent de fer una versió europea del seu certamen. «La veritat és que aquí a Girona tenen un territori privilegiat, aquest any he vingut uns dies abans amb la meva dona i crec que em costarà convèncer-la que hem de tornar a Califòrnia», va fer broma Yohannan.

De manera paral·lela a la fira comercial, a les Ribes del Ter, a la part posterior del pavelló, va començar la competició amb l'espectacular «Eliminator» que va guanyar el campió del món de l'especialitat Titouan Perrin-Ganier. Es preveu que uns 5.000 ciclistes participin en les diferents proves, entre ells la francesa Pauline Ferran-Prevot, que als seus 26 anys ha estat campiona del món de carretera, de BTT i de ciclocròs, i que avui serà la gran favorita en la cursa femenina d'XCO de la Supercup Massi. Avui també es farà un homenatge a un nom mític del BTT francès, Julien Absalon, que ja retirat no participarà demà a la cursa masculina, on el biker de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell intentarà estar entre els millors.