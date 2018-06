Toni Cunill abandona Figueres i posa rumb cap al Llagostera

Un dia després d'anunciar la renovació de Lucas Viale, el Llagostera apuntala un xic més la seva defensa tot tancant la incorporació de Toni Cunill. L'osonenc, de 28 anys, posa així el punt i final a quatre temporades al Figueres (tot i tenir una proposta per renovar), on s'ha convertit en un futbolista imprescindible que ha registrat, de mitjana, una trentena de partits per curs. Aquest darrer exercici, per exemple, n'ha sumat 30, convertint-se en el quart jugador més utilitzat de la Unió. És la quarta baixa de l'equip empordanès després de la marxa de Feixas, Ferrón i Ferran Grau. Amb ell, el Llagostera 18/19 ja té a 14 futbolistes confirmats: Marcos, Flere, Pol Gómez, Maynau, Maymí, Carbó, Tarrenchs, Campeny, Ousman, Mario, Medina, Josu, Viale i el mateix Cunill.