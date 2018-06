Espanya pateix per superar Tunísia en l'últim assaig abans del Mundial

No hi ha preocupació i l'equip continua invicte des que Julen Lopetegui va fer-se càrrec de la banqueta però la realitat és que la victòria per la mínima d'ahir contra Tunísia i l'empat de dimecres contra Suïssa (1-1) a Vila-real fan que les sensacions de la selecció espanyola a cinc dies de començar el Mundial no siguin les millors. De cap manera són dolentes, només faltaria. Ara bé, els dos darrers resultats han rebaixat una mica l'eufòria per part de l'afició i de l'entorn que havia suposat la golejada a l'Argentina de fa uns mesos a l'estadi Santiago Bernabéu (6-1).

La selecció espanyola no va tenir la seva millor nit en l'últim partit amistós abans del Mundial i amb prou feines va poder superar Tunísia gràcies a un gol de Iago Aspas al tram final del partit. Lopetegui va posar tota l'artilleria des de bon començament per acabar de realitzar els últims assajos però, llevat de bones intencions, es van mostrar espessos. Els africans van aprofitar la manca d'idees i de fluïdesa dels de Lopetegui per jugar-los descaradament i sense complexos. Fins i tot van gaudir d'ocasions per avançar-se al marcador.

A les acaballes del partit, al minut 84, va arribar la jugada que va desencallar el matx. Diego Costa va fer-se amb una pilota llarga ben bé a l'interior de l'àrea servida per Sergio Busquets i va enganyar els seus defensors tres cops abans de centrar per a Iago Aspas. El davanter del Celta de Vigo no perdonaria amb un xut sec i ras arran de pal que va donar la victòria al combinat espanyol. Un triomf per la mínima i ple de dubtes que arriba a les portes del començament de la gran cita. Els de Lopetegui s'estrenaran contra Portugal divendres.