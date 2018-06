Nadal es desfà de Thiem i aconsegueix el seu onzè Roland Garros

Rafa Nadal, número 1 del món, ha conquistat aquest diumenge el seu onzè títol del torneig de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, gràcies a la seva victòria a la final per 6-4, 6-3 i 6 -2 contra l'austríac Dominic Thiem després d'un partit que s'ha allargat dues hores i 41 minuts.

Nadal va sortir triomfant d'una altra cita amb la glòria a la pista Philippe Chatrier, on va defensar la seva corona aconseguida el 2017 (davant el suís Stan Wawrinka per 6-2, 6-3 i 6-1) ia més va aconseguir el 17è 'gran' de el seu palmarès, després de doblegar a un Thiem novell en aquestes arts però amb suficients vímets per aixecar algun dia la Copa dels Mosqueters.

El jugador espanyol va prosseguir de tal manera com indiscutible rei de la terra batuda, havent pastat ja un balanç de 86 victòries i només 2 derrotes en el seu historial de Roland Garros. Tan sols el suec Robin Soderling, en els vuitens de final de 2009, i el serbi Novak Djokovic, en els quarts de 2015, van ser capaços de fer posar de genolls a Nadal.