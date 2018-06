El Numància elimina el Saragossa (1-2) i ja és a la final del «play-off»

Un gol de Diamanka en l'últim minut del partit va donar la classificació per a l'última eliminatòria d'ascens a Primera Divisió al Numància. Els sorians van derrotar el Saragossa per 1-2 i després de l'empat a 1 de l'anada van aconseguir passar de ronda deixant glaçada La Romareda. Els aragonesos van gaudir de les ocasions més clares per avançar-se al marcador, però els sorians van ser qui van posar el 0-1 al minut 63 per mitjà d'Íñigo Pérez. Borja Iglesias posava l'1-1 al minut 80 que duia el partit a la pròrroga, però Diamanka, exjugador del Saragossa, va desfer l'empat en l'últim minut. Els sorians s'enfrontaran al vencedor del duel entre Sporting i Valladolid (2/4 de 9) que avui juguen la tornada a Gijón amb avantatge per als castellans (3-1 a Pucela).

D'altra banda, en la fase d'ascens a Segona A, l'Extremadura va imposar-se 0-2 a Anduva al Mirandés i va remuntar el 0-1 de l'anada classificant-se així per a la ronda final.