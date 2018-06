El Sea Otter Europe omple les Ribes del Ter de gom a gom

El Sea Otter Europe, amb tan sols dues edicions, sembla confirmar-se com un dels grans festivals de la bicicleta al Sud d'Europa. Zones d'esbarjo, comercials, de promoció, de proves, d'exhibició... tot el que el bon amant de la bicicleta necessita ho trobarà al parc de les Ribes del Ter fins aquesta tarda. Després d'un divendres que va acollir la jornada inaugural, amb els parlaments de les autoritats de totes les institucions que han ajudat amb el seu patrocini a la celebració d'aquest esdeveniment –Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona i àrea de Turisme de la Generalitat de Catalunya– i la celebració de la primera de les competicions, la prova d' Eliminator, que consisteix en proves curtes en la que es van eliminant els corredors més lents.

Després del tast de la jornada inaugural va arribar ahir, acompanyada d'un temps immillorable, al que podríem considerar l'etapa reina d'aquest cap de setmana carregat de ciclisme a les terres gironines. La jornada arrancava ben aviat. Poc abans d'un quart de set del matí, els participants de la Pirinexus prenien la sortida per realitzar un circuit circular de 350 quilòmetres que recorre la província, dels Pirineus a la Costa Brava. Aquesta és la quarta edició d'aquesta prova que, des de l'any passat, s'ha incorporat com un dels actes realitzats dins el Sea Otter. Enguany s'ha recuperat la modalitat Half, que permet fer només la meitat del recorregut, i el temps màxim per recorrer la prova és de 20 hores.

Més tard, a les nou, es van obrir les portes a la zona d'exposició, mentre que, mitja hora més tard, es donava el tret de sortida a la prova Marathon Cup de BTT. Els participants podien escollir entre un recorregut de 67 quilòmetres (XCM) o de 47 (XCC). La prova llarga la va guanyar el neozelandès Sam Gaze, que va adjudicar-se la prova, amb força comoditat, per davant de l'holandès Hans Becking i l'espanyol Enrique Morcillo. En l'apartat femení, la victoria va ser per a la lituana Katazina Sosna, mentre que la van acompanyar al podi Ramona Gabriel i Anna Pons. En la prova curta, els més ràpids van ser Claudia Marin i Javi Galván.

Durant tot el dia, des de les deu fins a les sis, es va desenvolupar la Copa Catalana de Trial, amb una alta participació i, a les 12 del migdia, es va celebrar la Copa Catalunya Infantil de BTT.

Els més nostàlgics també van poder trobar la seva prova ideal amb la celebració de la MTB Clàssic, amb bicicletes de més de 25 anys d'antiguitat, i els més menuts van poder celebrar les Supercurses del Club Super3.

Paral·lelament a tot això, 60.000 metres quadrats d'estands, zones d'oci, jocs infantils, food trucks, i un llarg etcètera d'activitats per a poder passar el dia en família.

Una de les activitats que més èxit va tenir va ser la «DemoBike». 37 marques de bicicletes van posar a disposició dels usuaris unes 400 unitats per tal que les provessin, acompanyats d'un monitor de la marca, en un circuit marcat de sis quilòmetres de longitud. Per a fer aquesta activitat calia inscripció prèvia online, i abans d'iniciar-se el Sea Otter ja s'havien omplert totes les places disponibles.

Les proves, però, no s'havien acabat i, a la tarda, es va celebrar la prova de la Copa Catalana Internacional de BTT, en modalitat fèmines. La prova va ser molt disputada sobre un circuit molt exigent i la guanyadora va ser la francesa Pauline Ferrand-Prévot, una autèntica fora de sèrie, tres vegades campiona del Món de BTT, campiona del Mundial de Ruta del 2014 i del Mundial de Ciclocrós el 2015. Ferrand-Prévot va dominar la cursa des del principi amb un ritme molt alt que no van poder seguir les seves contrincants.

En segona posició va arribar la catalana Clàudia Galicia, que va protagonitzar un frec a frec a l'esprint final amb la també francesa Coline Clauzure, tercera classificada, però guanyadora en categoria sub-23.

La festa continua



Avui continua la festa de la bicicleta, amb la celebració de la cursa masculina i un grapat d'activitats per a tot el públic. Aquesta segona edició del Sea Otter gironí ha superat l'anterior: més de 30.000 visitants, 5.000 participants inscrits, 380 marques representades en 189 estands, 30.000 metres quadrats d'activitats, 26.000 metres quadrats de zona d'exposició... i un llarg etcètera que proven que aquest festival de la bicicleta per a tothom està arrelant a la ciutat, amb una gran resposta tant del públic com de les marques.