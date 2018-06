El Barça perd a la pròrroga i no podrà jugar la final de l'ACB

El Kirolbet Baskonia va guanyar ahir a la tarda el FC Barcelona Lassa (82-88) en el quart partit de la semifinal del play-off de la Lliga Endesa i, al segon intent i per via de la pròrroga, va segellar el pas a una final en la qual s'enfrontarà al Reial Madrid pel títol, després de superar un combatiu Barça que acomiada la temporada amb la Copa del Rei com a únic títol.

S'enfrontava el Barça a la quimera de remuntar el 0-2 en contra i va tenir a prop seguir optant a aconseguir-ho, però després d'aconseguir anar a la pròrroga no va poder culminar la remuntada. Els d'Svetislav Pesic van anar perdent tot el partit però van aconseguir empatar el xoc al final dels 40 minuts, recuperant set punts de desavantatge en només un minut i mig. A la pròrroga va arribar el primer avantatge per als blaugrana, però el cap fred dels vitorians els va permetre agafar novament l'avantatge a l'electrònic i, administrant-lo des del tir lliure, aconseguir el tercer triomf de la sèrie i plantar-se a una final després de vuit anys sense fer-ho. Els blaugrana, per la seva part, deixen enrere una altra temporada molt discreta tot i el títol de Copa.