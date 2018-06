Equilibri en el primer assalt a Bescanó

Amb una setmana de retard per culpa de la pluja que va caure fa set dies a Bescanó es va donar el tret de sortida a l'eliminatòria d'ascens a Primera Catalana entre el conjunt bescanoní i l'Argentona. Era un dia històric per al club i la ciutat del Gironès, que buscaven l'ascens a Primera per primer cop a la seva història. L'equip entrenat per Miquel Hereu va sortir amb confiança des del primer minut del partit i amb la intenció de marcar territori.

L'oportunitat més clara de la primera meitat, de fet l'única que va tenir el conjunt gironí, va ser per al davanter Pep. Va rebre una pilota franca dins l'àrea i, de primeres, a boca de canó, va xutar al cos del porter Joan, que va poder rebutjar el perill. El duel, en els primers 45 minuts, no va tenir ocasions. El Bescanó va anar de més a menys però va contenir els intents visitants, que no van rematar a porteria fins a la mitja hora de joc, mitjançant una rematada de cap d'Àlex que va atrapar sense cap problema Jota. El protagonisme era per als migcampistes, que van tenir molts problemes per crear perill i nombrosos encerts defensius per mantenir, al descans, la igualtat total tant al marcador com al terreny de joc.

A la represa, els maresmencs van sortir amb més empenta i van dominar l'enfrontament fins al minut 60. L'Argentona va sorprendre el Bescanó i feia mal, sobretot per les bandes, encara que no aconseguia rematar. L'entrada de Sanku pels locals va donar un altre aire a l'equip del Gironès, que va fer un pas endavant però insuficient per trencar el marcador. Només dues accions a pilota parada van servir per crear perill. A l'últim minut, el porter Jota va evitar el desastre final aturant un xut de molt a prop d'un davanter de l'Argentona.

El Bescanó buscarà l'ascens a Primera Catalana el pròxim diumenge al camp de l'Argentona, a les sis de la tarda.