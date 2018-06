Sea Otter . El món de la bici reuneix 50.000 persones a Girona

Divendres, en l'acte d'inauguració de la segona edició del Sea Otter Europe, el director del festival ciclista, Albert Balcells, assegurava que el seu principal objectiu era «aconseguir més difusió internacional». Ahir, el Sea Otter va tancar les portes al migdia, Balcells i el seu company Oriol Sallent tenien clar que havien complert l'objectiu perquè ben poques, o cap, marca internacional dubta avui de la necessitat de ser en la fira que ha reunit prop de 50.000 persones en un cap de setmana que ha convertit Girona en la capital del ciclisme europeu. «Gent de marques que han vingut a veure el que es movia aquí, però que no tenien expositor ja ens han dit que l'any vinent sí que vindran a presentar les seves novetats», explicava ahir Balcells després que, ni la pluja que va caure en alguns moments del matí, va deslluir una darrera jornada en què Sam Gaze es va erigir en el pricipal protagonista esportiu d'aquesta segona edició de la Sea Otter Europe.

El biker de Nova Zelanda havia guanyat dissabte la prova de Marathon i ahir al matí, amb poques hores de descans, Gaze va tornar a ser el més ràpid a la principal prova competitiva del Sea Otter, la Super Cup Massi, guanyant en el circuit del parc de les Ribes del Ter per davant de l'australià Daniel McConnnel i de David Valero. El gironí Jofre Cullell va ser setè. La prova amb més participació, però, va ser la Cicloturista International Sea Otter Europe, que va reunir més d'un miler de ciclistes aficionats. En total, comptant les diferents curses del cap de setmana, 5.230 ciclistes han corregut aquests tres dies a Girona en una mostra de l'èxit que per a la Sea Otter Europe és aplegar en una mateixa cita una fira comercial amb més de 400 marques amb curses tant per a professionals com Sam Gaze o la francesa Pauline Ferrand-Prevot, guanyadora dissabte de la categoria femenina. «La Sea Otter per si sola tindria èxit i la Super Cup Massi també, com es veu quan es fa a Banyoles, però la suma de les dues no és un 1+1 igual a 2 sinó que és molt més», apunta Albert Balcells, que, de moment, encara ha de quantificar l'impacte econòmic per a Girona d'aquesta segona edició de la Sea Otter Europe.