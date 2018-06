Oriol Cardona guanya l'Olla de Núria

Les dures condicions climatològiques varen obligar ahir els organitzadors a neutralitzar l´Olla de Núria just en el pas de l´Alt de Finestrelles. Els primers en aquest punt van ser els guanyadors de la prova. En categoria masculina, el vencedor va ser el banyolí Oriol Cardona (1.01:22), mentre que Laura Orgué va ser la més ràpida en categoria femenina amb la gironina Tina Bes en tercera posició per darrere de Clàudia. Orgué va fer un temps de 1:12:12 al pas per Finestrelles.