Rafa Nadal guanya l'onzè Roland Garros de la seva carrera superant Thiem

Rafa Nadal, número 1 del món, va guanyar ahir el seu onzè títol del torneig de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, gràcies a la seva victòria a la final per 6-4, 6-3 i 6 -2 contra l'austríac Dominic Thiem després d'un partit que es va allargar dues hores i 42 minuts. Nadal va sortir triomfant d'una altra cita amb la glòria a la pista Philippe Chatrier, on va defensar la seva corona aconseguida el 2017 (davant el suís Stan Wawrinka per 6-2, 6-3 i 6-1) i, a més, va aconseguir el dissetè «gran» del seu palmarès, després de doblegar un Thiem debutant en una final però amb aires de futur guanyador.

El jugador mallorquí va prosseguir d'aquesta manera com indiscutible rei de la terra batuda, havent sumat ja un balanç de 86 victòries i només 2 derrotes en el seu historial de Roland Garros. Tan sols el suec Robin Soderling, en els vuitens de final de 2009, i el serbi Novak Djokovic, en els quarts de 2015, van ser capaços de fer posar de genolls Nadal.

Rafa Nadal va guanyar tot i que va protagonitzar un petit ensurt en el tercer set quan va patir una rampa a la mà esquerra i va demanar l'assistència del fisioterapeuta; Nadal tenia el dit cor rígid i va interrompre el quart joc, demanant disculpes a l'àrbitre per aquesta aturada. Abans, ja havia trencat el servei de Thiem (3-1) i havia agafat embranzida cap a la victòria definitiva.

Finalment, aquest contratemps físic no va anar a més i en el setè joc va trencar de nou el servei de Thiem (5-2), per a continuació cordar la conquesta del títol parisenc en el cinquè punt de partit. L'extennista australià Ken Rosewall, tota una llegenda en el món del tennis, va lliurar a Nadal la seva onzena Copa dels Mosqueters.