El Barça ven Gerard Deulofeu al Watford per 13 milions

El Watford, que va confirmar ahir el fitxatge de l'extrem de Riudarenes Gerard Deulofeu, va donar la benvinguda al català a la seva pàgina web i va assegurar, en un comunicat, que l'ambició de l'equip de créixer a la Premier League «es manté tan forta com sempre». «Estem encantats de donar la benvinguda una altra vegada a Gerard a Vicarage Road i d'agrair al Barcelona la seva participació per tancar aquest tracte», va apuntar el president del Watford, Scott Duxbury. El Barcelona i el Watford varen arribar ahir a un acord per al traspàs de Deulofeu per 13 milions d'euros, i quatre milions més en variables, segons va fer públic el club blaugrana.

En el comunicat, el Barça assegurava que manté «un percentatge econòmic» sobre eventuals operacions futures de traspàs del jugador a d'altres clubs. Deulofeu va iniciar la seva carrera a la Masia, on va ingressar amb nou anys (2003) procedent del futbol base del Girona, i vuit després va debutar al Barça B de la mà de Luis Enrique Martínez. Es va estrenar amb el primer equip a l'agost del 2011. Després d'alternar actuacions en el primer equip i en el filial, Deulofeu va recalar com a cedit en l'Everton a l'estiu de 2013. Amb 20 anys, va tornar al Barça, però novament va ser cedit, en aquest cas al Sevilla. En el curs següent, Deulofeu va tornar a Anglaterra després de signar per l'Everton, on va jugar durant dues temporades. Posteriorment va militar a les files de l'AC Milan i va tornar al Barça a principi del curs 2017-18. Va ser repescat l'estiu passat pel Barcelona d'Ernesto Valverde i durant la primera volta de la temporada va jugar 17 partits i va marcar dos gols abans d'anar-se'n al mercat hivernal al Watford, equip que ara l'ha contractat.