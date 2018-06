El jove pilot Andreas Pérez mor degut a la greu caiguda que va patir a Montmeló

L'equip Reale Avintia Academy va anunciar ahir a primera hora del matí la mort del jove pilot de motociclisme de només 14 anys Andreas Pérez, qui no va poder superar les lesions sofertes després de la seva greu accident d'aquest passat diumenge al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló.

«Andreas Pérez va ingressar amb lesions cerebrals molt greus i poc després se li va diagnosticar mort cerebral. Encara que el seu cor va continuar bategant i malgrat molts esforços, finalment els metges no van poder fer res per salvar la vida. Andreas no ha pogut guanyar aquesta cursa», va lamentar l'equip a través d'un comunicat de premsa.

Pérez estava disputant la cursa de la categoria de Moto3 del FIM CEV (la quarta prova del campionat) quan va caure a la sortida del revolt número 5 i diversos pilots que venien per darrere no el van poder esquivar. Després de ser atès al mateix circuit i donada la gravetat de les seves lesions, va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.

El pilot català, que l'any passat va ser capaç de guanyar diverses curses i que fins i tot va estar lluitant pel títol a l'European Talent Cup, havia fet el salt al Mundial Júnior de Moto3 aquesta temporada amb el Reale Avintia i era un dels grans talents del campionat. «Han estat hores molt dures per a tots els membres de l'equip Reale Avintia Academy, que des del primer instant han estat acompanyant la família en aquests moments tan complicats. Hem perdut un gran pilot, però sobretot una gran persona i el trobarem molt a faltar. L'equip i tots els seus patrocinadors volen transmetre tot el suport del món i molt ànim a la família d'Andreas en aquests moments tan difícils», l'acomiadava el seu equip.

L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, va traslladar el condol del consistori i dels veïns a la família del pilot, veí d'aquesta localitat barcelonina.