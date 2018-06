Prieto i Bertran continuaran al cos tècnic del Lloret la temporada vinent

Albert Batllosera comptarà, de nou, amb Óscar Prieto com a segon entrenador, després que aquest hagi acceptat l'oferta de renovació. El vidrerenc, de 42 anys, va arribar en el tram final del passat curs, després de la marxa d'Edu Urdiales. El seu treball conjunt amb Batllosera ha estat un dels components clau per assolir la permanència a Primera Catalana. No és l'única continuïtat en el cos tècnic del primer equip després que l'exjugador i excapità Àlex Bertran continuï exercint de preparador físic.