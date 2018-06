El Salt Gimnàstic Club lluita pel títol de lliga a Manresa

Aquest dissabte 16 de juny el Salt Gimnàstic Club buscarà ampliar el seu palmarès amb un títol que encara no ha guanyat mai ningú: el de campiones de la Lliga Iberdrola. La gran final d'aquesta primera edició es disputarà al pavelló Nou Congost de Manresa i enfrontarà les gironines amb els altres grans dominadors de la Primera divisió d'aquesta temporada, el Xelska, l'Egiba i l'Hospitalet. De fet el títol se'l jugaran els quatre primers classificats. El Salt Gimnàstic va ser segon.

L'equip del Salt Gimnàstic Club estarà format per Nora Fernández, Laura Bechdejú, Sara Coll, Bonnie Godino, Laura Mora i Laia Q. Nogué. Segons explica Montse Hugas, la directora tècnica de l'entitat, l'objectiu és intentar conquerir el títol, tot i que alerta que «tenim moltes baixes, amb Marina González operada del colze, que no podrà competir, i Laia Q. Nogué i Bonnie Godino fent només un aparell». La Lliga Iberdrola s'ha estrenat aquesta temporada amb l'objectiu de donar impuls a la gimnàstica artística. Després d'una jornada classificatòria disputada a Salt que va servir per ubicar tots els clubs en tres categories (Primera, Segona i Tercera), es van fer jornades a Gijón i Palma i ara és el torn de la gran fina, amb els quatre millors equips de la màxima divisió, a Manresa.

Per altraba banda les gimnastes Nora Fernández i Laura Bechdejú han estatconvocades per la RFEG per participar als Jocs del Mediterrani, a Tarragona, del 23 al 26 de juny. I no s'acaben aquí les bones notícies pel club: el gimnasta, Hugo Rebollar també ha estat convocat per participar en els Jocs Olímpics junior que es celebraran a Baku del 23 al 26 de juny.