Scariolo inclou Oriol Paulí i Xavi Rabaseda a la preselecció de 24 jugadors

Els gironins Oriol Paulí i Xavi Rabaseda, tots dos del Gran Canària, figuren en la prellista de 24 jugadors que ha facilitat Sergio Scariolo de cares a la tercera finestra FIBA de classificació per al Mundial 2019 de bàsquet. L'aler-pivot dels Denver Nuggets Juancho Hernangómez és l'únic jugador NBA present a la convocatòria, on també hi figuren d'altres jugadors importants com Sergio Rodríguez, Víctor Claver o Pierre Oriola.

Dels nou espanyols que han disputat aquest any la lliga nord-americana, tan sols Juancho està citat per als pròxims partits contra Eslovènia (dijous 28 a Ljubljana) i Bielorússia (diumenge 1 de juliol a Màlaga). No hi seran ni el seu germà Willy ni els germans Gasol, igual que Nikola Mirotic, Ricky Rubio, Serge Ibaka ni Álex Abrines, mentre que José Manuel Calderón ja porta un temps retirat de la selecció.

A més, en aquesta extensa prelista tampoc hi figuren altres jugadors importants de la selecció en els últims temps com Sergio Llull, Fernando San Emeterio o Joan Sastre. De fet, respecte a la plantilla que es va penjar el bronze en l'Eurobasket 2017 tan sols repeteixen ara el 'Chacho', Oriola i Guillem Vives.

En òptica positiva, Sergio Scariolo recupera el base canari del CKSA Moscou, que serà el capità en ser el que compta amb més internacionalitats (144), o a un altre jugador experimentat com Claver (134), que es va perdre aquell torneig per lesió. També torna a comptar amb jugadors fonamentals per aconseguir el ple de triomfs en les dues primeres 'finestres' com Quino Colom, Jaume Fernández, Fran Vázquez, Pablo Aguilar o Xavi Rabaseda. Per contra, cauen els veterans Albert Oliver i Sergi Vidal.

D'aquests 24 jugadors, una llista inicial que exigeix ??la normativa de la FIBA, en sortirà el grup que es concentrarà el proper dia 24 a Madrid, coincidint amb la concentració de la selecció femenina, i a partir de dilluns 25 l'equip realitzarà els seus entrenaments a Guadalajara.

--PRELISTA DE CONVOCATS.

BASES: Sergio Rodríguez (CSKA Moscou), Quino Colom (UNICS Kazan), Jaime Fernández (Morabanc Andorra), Guillem Vives (València Basket), Rodrigo San Miguel (Iberostar Tenerife) i Alberto Díaz (Unicaja Màlaga).

EXTERIORS: Javier Beirán (Iberostar Tenerife), Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canària), Darío Brizuela (Movistar Estudiantes), Alberto Abalde (València Basket), Francis Alonso (UNC Greensboro), Dani Díez (Unicaja Màlaga), Santi Yusta (Reial Madrid ) i Jonathan Barreiro (Tencyconta Saragossa).

INTERIORS: Víctor Claver (FC Barcelona Lassa), Juancho Hernangómez (Denver Nuggets), Pierre Oriola (FC Barcelona Lassa), Pablo Aguilar (Herbalife Gran Canària), Fran Vázquez (Iberostar Tenerife), Sebas Saiz (Sant Pau Burgos), Nacho Llovet (Monbus Obradoiro), Oriol Paulí (Herbalife Gran Canària), Víctor Arteaga (Movistar Estudiants) i Edgar Vicedo (Movistar Estudiants).