Shante Evans i Magali Mendy jugaran juntes al Villeneuve d'Asq francès

L'Spar Citylift Girona està fent una plantilla notable per a la temporada vinent amb fitxatges com Laia Palau, Bea Sánchez i Keisha Hampton que s'afegeixen a les renovacions de Nadia Colhado, Núria Martínez, Rosó Buch i Helena Oma. A l'espera de la confirmació del fitxatge de Shay Murphy, de trobar una quarta pivot i de saber si Laura Roig continuarà a la plantilla, Èric Surís disposarà d'un bon grup tot i que el club de Fontajau no va poder retenir a dues de les jugadores que volia renovar. A més de Núria Martínez, Colhado i Buch, l'Uni va proposar seguir a Shante Evans i Magali Mendy, però les dues no varen voler negociar amb el club de Fontajau perquè, molt revalorades després del seu gran a Girona, tenien bones ofertes de clubs europeus. I, finalment, el destí de Shante Evans i Magali Mendy serà el mateix: el Villenueve d'Asq francès.

Dies enrere, ja s'havia conegut que María Conde jugarà amb el Wisla de Cracòvia polonès i que Astou Traoré reforçarà l'Ensino de Lugo que s'estrena a Lliga Femenina-1; i ara ha arribat el torn d'Evans, que havia firmat amb les franceses fa mesos, i Mendy que estava en el punt de mira de molts equips del seu país.

Històric del bàsquet francès, el Villenueve és un habitual de l'Eurolliga que, però, no podrà disputar el curs vinent amb Evans i Mendy després de la seva inesperada eliminació en els quarts de final de la lliga francesa a mans del Tarbes, després finalista contra el Bourges. Villenevue havia quedat tercer de la lliga regular, rere Bourges i Flammes, però a quarts de final va vaure contra Tarbes que havia estat sisè. Si no hi ha renúncies, el Villeneuve acabarà jugant segurament l'Eurocup on es podria trobar amb l'Spar Citylift Girona. Aquesta darrea temporada les franceses varen començar jugant l'Eurolliga per acabar derivant a l'Eurocup, on van caure a quarts de final contra el Hatay turc.

Shante Evans i Magali Mendy només hauran jugat una temporada a l'Uni, on varen arribar provinents del Celje eslovè i de l'Avenir Chartres de la segona divisió francesa respectivament. Les dues han estat dues de les grans revelacions de la lliga femenina.