Surten a la venda les entrades pel partit dels germans Pau i Marc Gasol a Girona

Demà, 13 de juny, s'activarà el procés per a la compra d'entrades per al partit «Pau vs Marc» que vol rememorar a Girona el duel entre els dos germans Gasol a l'All Star de l'NBA del 2015 a Nova York. El partit es jugarà el diumenge 8 de juliol al pavelló de Fontajau com a acte central d'un cap de setmana de bàsquet a Girona amb un seguit d'activitats paral·leles al llarg de tot el cap de setmana amb «fan zone», competicions de 3x3 concursos d'esmaixades, de tirs impossibles...

Els organitzadors no han fet públic encara el preu de les entrades, es vendran des de demà per internet a través de koobin, però, aproximadament valdran entre 20 i 50 euros, i els beneficis que generi el partit aniran a parar a equips de bàsquet amb pocs recursos.

La idea és jugar un partit entre un equip liderat per Pau Gasol i un altre pel seu germà Marc, president del Bàsquet Girona, amb jugadors tant del bàsquet europeu com de l'NBA. De moment estant confirmats Felipe Reyes (Madrid) i Pierre Oriola (Barça) en l'equip de Pau Gasol i Fernando San Emeterio (València) i Víctor Claver (Barça) en el de Marc Gasol.