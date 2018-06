Els tres dies de Ramon Planes al Palamós

El nou secretari tècnic del Barça, Ramon Planes, arriba al Camp Nou per aportar l'experiència de què no disposa Eric Abidal després d'una llarga carrera que va tenir un punt d'inflexió quan va conèixer Dimitri Piterman. El magnat d'origen ucraïnès el va fitxar pel Palamós l'estiu del 2002, però Planes va deixar el club al cap de només tres dies. Això no va malbaratar la relació entre els dos perquè, sis mesos després, Piterman li obriria les portes de Primera Divisió emportant-se'l amb ell com a director esportiu al Racing de Santander i després també a l'Alabès.

El Palamós acabava de pujar a Segona B superant l'Águilas en un tens partit al camp dels murcians que entrenava el gironí Xavi Julià i, dos dies més tard, enmig d'una festa que va aplegar 3.000 persones per celebrar l'èxit d'un equip on destacaven jugadors com Edu Aguilar, Xavi Molas o el capità Jordi Condom, el propietari/president/entrenador del club, Dimitri Piterman anunciava que per encarar el salt de categoria reforçaria l'àrea esportiva amb el fitxatge d'un director esportiu. L'escollit era Ramon Planes que, procedent de l'Hospitalet, on combinava la direcció esportiva amb fer de segon entrenador de García Escribano, hauria de posar ordre en un club on Piterman fitxava, entrenava i decidia que menjaven per dinar els jugadors.

El Palamós va anunciar l'acord per fitxar Planes el dimarts 2 de juliol, coincidint amb la festa per l'ascens a l'ajuntament, i, tres dies més tard, el dijous 5 de juliol Piterman i Planes explicaven que, finalment, el lleidatà no s'acabaria incorporant perquè es quedava a l'Hospitalet. Algunes fonts parlaven de «discrepàncies» en la manera de gestionar l'àrea esportiva entre Planes i Piterman; i altres que simplement Miguel García, president de l'«Hospi» havia posat més diners sobre la taula per retenir un director esportiu que havia estat perquè l'equip del Baix Llobregat, amb els gironins Melero i Matamala a la plantilla, s'haguessin classificat per jugar el «play-off» d'ascens a Segona A. En unes declaracions a Ràdio Palamós, Planes explicava que no s'havia desdit de quedar-se a Palamós per discrepàncies amb Piterman sinó perquè l'Hospitalet li havia fet «una oferta millor». I la realitat és que la seva relació amb Dimitri Piterman no deuria de ser dolenta del tot, perquè, només sis mesos més tard, el flamant secretari tècnic del Barça es convertia en el director esportiu del Racing de Santander que acabava de passar a estar controlat pel milionari d'origen ucraïnès. La llarga experiència en el món del futbol de Ramon Planes és la que li ha obert les portes del Camp Nou, però, la seva via d'accés a Primera Divisió porta l'innegable segell de Piterman.

El gener del 2003, el fins llavors president/entrenador del Palamós va canviar la Costa Brava pel Sardinero i amb ell van fer el viatge cap a Primera Divisió un tècnic, Chuchi Cos, tres jugadors (David Coromina, Dani Sarabia i Edu Aguilar) a més de Ramon Planes que, llavors sí, deixava l'Hospitalet per convertir-se en el director esportiu del Racing. A Santander, Planes va estar-hi aquella temporada i la següent fins que, l'any 2005, va seguir a Dimitri Piterman quan el dirigent i el seu entorn van canviar el Racing per l'Alabès però a Vitòria a la relació entre les dues parts es va acabar refredant i un any més tard Ramon Planes va tornar a casa per fer-se càrrec de la direcció esportiva del Lleida a Segona B.

Acostumat, des de ben jove, a fer les maletes Ramon Planes només es va quedar un any al Lleida perquè Paco Herrera, llavors director de l'Espanyol, se'l va emportar al club blanc-i-blau com a responsable del mercat sur-americà. Ramon Planes tornava a estara Primera Divisió i, treballant en un discret segon pla, es va fer fort a l'Espanyol convertint-se en el director esportiu quan el 2009 Herrera va ser destituït. Al club barceloní és on Ramon Planes s'hi ha estat més anys, treballant amb tècnics com Mauricio Pochettino o Ernesto Valverde amb qui ara tornarà a coincidir al Barça, però en va acabar sortint l'any 2012. El seu següent destí el Tottenham anglès, avalat per Mauricio Pochettino, i després varen arribar les temporades a l'Elx, el Rayo Vallecano i el Getafe. Aquest estiu, tot i tenir contracte amb els madrilenys, semblava que el seu destí podria ser el Sevilla fins que va aparèixer el Barça que necessitava un perfil de molta experiència en el món del futbol per formar tàndem amb Eric Abidal. En un nou canvi de rumb en la seva àrea esportiva, el Barça ha decidit prescindir de Robert Fernánde per posar en el seu lloc Abidal. L'exjugador desperta simpaties entre tots els sectors barcelonistes, però no té cap mena d'experiència en construcció de plantilles. I per això calia acompanyar-lo d'algú com Planes que ha passat per molts clubs. Fins i tot va estar tres dies al Palamós.