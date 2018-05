16:57

Falta de David Lombán (Eibar).

16:55

Cristhian Stuani (Girona) ha rebut una falta en el seu propi camp.

15:25

Rematada rebutjada de Paulo Oliveira (Eibar) després d?un llançament amb el cap des del centre de l'àrea. Assistència de Pedro León amb un centre a l'àrea.

14:53

Córner, Eibar. Córner comès per David Timor.

14:52

Rematada rebutjada de Pedro León (Eibar) després del llançament amb la dreta des de fora de l'àrea. Assistència de Fabián Orellana.

13:16

Córner, Eibar. Córner comès per Pedro Alcalá.

11:43

Fora de joc, Girona. Álex Granell ha intentat una passada en profunditat però Portu estava en posició de fora de joc.

11:20

Falta de Dani García (Eibar).

11:20

Cristhian Stuani (Girona) ha rebut una falta en el seu propi camp.

8:24

Gooooool! Girona 0, Eibar 1. Kike García (Eibar) després de llançament amb l'esquerra des del centre de l'àrea al centre de la porteria. Assistència de Dani García.

7:31

Falta de David Lombán (Eibar).

7:31

Portu (Girona) ha rebut una falta a la banda dreta.

4:29

Rematada fallada per Pedro León (Eibar) després del llançament amb la dreta des de molt lluny per l'esquerra i en posició complicada que marxa molt per sobre el travesser de lliure directe.

3:33

José Ángel (Eibar) ha rebut una falta en la banda esquerra.

3:33

Falta de Aday Benítez (Girona).

2:47

Rematada parada al costat del costat dret de la porteria. Pedro León (Eibar) després del llançament amb la dreta des de fora de l'àrea. Assistència de Pape Diop.

2:03

Falta de Aday Benítez (Girona).

2:03

Pape Diop (Eibar) ha rebut una falta en camp contrari.

0:00

Comença primera part.