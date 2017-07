Arrenquen les nits a la fresca del GEiEG

Arrenca la segona edició de les Nits a la Fresca del GEiEG en el Complex Esportiu a Sant Ponç. Un cicle de concerts de diferents modalitats musicals que té com a objectiu aconseguir la dinamització cultural d'un dels espais més emblemàtics que disposa el GEiEG, a la ciutat de Girona.

Per aquesta edició, l'àrea de cultura del Grup Excursionista i Esportiu Gironí ha preparat cinc concerts, un més que l'edició anterior. La bona acollida per part dels socis i no socis ha fet que es decidís ampliar el nombre d'actuacions, però sempre durant el mes de juliol. El tret de sortida va tenir lloc el dijous 6 amb la banda de rock Bigblack Rhino.

La resta d'actuacions estan programades pels dies següents:

13 de juliol

20:00h

Jam session a càrrec de Red Fields

13 de juliol

22:00h

Acorde a ti (rumba catalana flamenca)

20 de juliol

22:00h

Recital d'Àries d'òpera.

26 de juliol

22:00h

Another Bancd (rock)

L'entrada a totes les activitats és gratuïta i hi podran accedir tant pels socis com pels no socis del GEiEG. També hi ha la possibilitat d'ampliar la vetllada i quedar-se a sopar en el mateix restaurant de Sant Ponç. Pel sopar es pot fer la reserva presencialment o trucant al 972 101213.