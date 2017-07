Aprofitar les vacances per descobrir els orígens familiars

Quan en Josep Capellades tenia uns 17 anys, li va agafar la passió per la genealogia i per conèixer els seus origens. «Va ser per casualitat. Quan estàvem arreglant la pensió de viduetat de la meva àvia vam trobar els documents on apareixen els meus besavis i rebesavis, que fins llavors desconeixia», recorda. I a partir d'aquí, amb els seus pares van començar a dedicar les vacances a investigar les diferents branques d'on venia la seva família. Cada agost agafaven el cotxe per anar a visitar els llocs d'on venien els seus avantpassats -Benidorm, la Catalunya Nord, les comarques gironines...- i, a banda de fer turisme, es dedicaven a investigar tots els arxius possibles per a seguir traçant l'arbre genealògic de la seva família. Actualment, Capellades, que fa gairebé 30 anys que es dedica a la genealogia, ha aconseguit traçar el rastre de la seva família fins a divuit generacions enrere, a l'any 1450. Fins i tot ha descobert un parentesc amb la guerrillera Agustina d'Aragó, a banda de trobar branques per part de mare que l'han dut fins a Olot, Banyoles, Cadaqués i Port de la Selva, entre d'altres.



Turisme genealògic

La passió de Capellades per la genealogia és compartida, i cada cop hi ha més persones que dediquen les vacances a descobrir els seus orígens familiars. És el que s'anomena turisme genealògic, que combina la descoberta de nous paisatges amb la visita a arxius i parròquies per tal de recopilar el màxim d'informació sobre el llinatge. A això es dedica, precisament, la genalogista Mireia Nieto, que ha fet d'aquesta passió la seva professió a través del web Tataranietos, des d'on ensenya com i on buscar tota aquesta història i llegat familiar. Segons explica, se li pot encarregar que ella faci la recerca, però també assessora persones que prefereixen fer-la pel seu compte. «Una investigació genealògica t'enriqueix molt la vida, perquè connectes amb la teva família, amb gent que fa temps que no veus, o que ni sabies que existien... en pots aprendre moltes coses», assenyala Nieto.

Per fer una investigació d'aquest tipus cal molt de temps i paciència, i l'ajuda d'una professional pot servir per desencallar-se quan ja no se sap de quin fil més estirar. «Hi ha gent que es basa en la memòria oral o alguns documents com DNI's o testaments, però en canvi no saben com funcionen els arxius eclesiàstics, o com aconseguir inscripcions de bateig, o com demanar documents al registre civil», assenyala Nieto. Una altra dificultat afegida és que a la família hi hagi algun moment en què es perd el rastre, per exemple en un orfenat.

Nieto deixa clar que la genealogia va més enlà dels estudis dels cognoms, els escuts o els títols nobiliaris, i aposta per descobrir els detalls més quotidans i emocionals per tal d'ajudar cada persona a descobrir qui és i d'on ve. I és que, segons indica, l'herència familiar té molta influència en la vida d'una persona: des dels traumes que es poden heretar fins a les professions, que solen estar relacionades.

Joaquim Pont és un sabadellenc que també es dedica des de fa anys a la recerca genealògica i que enguany passarà una setmana de vacances a Puigcerdà per tal d'investigar els arxius d'aquest municipi i de la Seu d'Urgell tot seguint el rastre de la seva família. «M'agrada molt poder compartir els descobriments amb la família, els amics... no només faig recerca per a mi, sinó també per a ells», explica. El fet d'endinsar-se en la genealogia l'ha portat a llocs que mai s'hagués imaginat i l'ha ajudat a reconstruir les migracions que s'han produït a Catalunya. «Normalment, l'hereu es quedava amb la masia del poble i els altres germans se n'anaven a buscar la vida a la ciutat», assenyala. Ara, aprofitarà que té una setmana de vacances per anar a buscar informació als arxius, fotografiar-la i poder-la llegir amb calma a casa. En aquests moments, està investigant una branca de la seva família que prové de Toloriu, un petit municipi situat entre la Cerdanya i l'Alt Urgell.