«Beatlemania» a l'Estartit i Woody Allen a Cap Roig

1. beatles weekend



L'Estartit, capital de la «Beatlemania»

L'Estartit és aquest cap de setmana en el centre neuràlgic de la «Beatlemania» amb la celebració del Beatles Weekend. Al llarg del dia hi haurà el Magical Medes Tour amb el Nautilus, un vermut literari amb la presentació de les novetats editorials sobre el quartet de Liverpool, un dinar, el lliurament del premi Beatlemaníac i concert d'homenatge als 50 anys del Sergent Pepper's lonley hearts club band.

2. festival de cap roig



Woody Allen porta el seu jazz fins

a la Costa Brava

Woody Allen i la seva New Orleans Band pujaran avui a l'escenari dels Jardins de Cap Roig per oferir un dels espectacles estrella d'aquesta edició del festival. D'acord amb la naturalesa espontània de la música, cada actuació és una col·lecció enèrgica d'improvisacions: no hi ha repertori, ni els músics saben quina cançó tocarà després Allen en col·laboració amb el dierctor de la band, Eddy

Davis.

3. festa major de calonge



Concert de Di-versiones a les barraques

Calonge està de festa aquest cap de setmana, i els més joves tenen aquesta nit una cita a les barraques amb l'actuació de l'Orquestra Di-Versiones i l'espai J Band. A més, durant el matí es farà una trobada de puntaires i la tarda estarà dedicada a la cultura urbana, amb una competició d'skate, batalla de galls, concert de rap i trobada gegantera. Demà serà el torn de l'ofici solemne, la inauguració de les exposicions de Ramon Pujolboira i Alberto Gómez Ascaso, la festa «holi» a barraques, audició de sardanes amb la Cobla-Orquestra Costa Brava i concert i ball de Festa Major amb l'Orquestra Costa Brava.