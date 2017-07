El festival Poemestiu s'obre als més petits

El Festival Poemestiu torna a l'Alt Empordà amb dues novetats destacades: un Poemestiuet especialment dirigit als més menuts i la fotografia com a art convidada. La presentació es va fer ahir al celler La Vinyeta de Mollet de Peralada, que acollirà dos sopars poètics, i va comptar amb una actuació del cantautor Jules.

El director del festival, Daniel Ruiz-Trillo, va agrair als poetes empordanesos la seva col·laboració, que ha permès que el certamen arribi ja a la setena edició. «La poesia, com a germana pobra de les arts, necessita tants amics com sigui possible», va indicar Ruiz-Trillo. I el Poemestiu en té. Enguany hi haurà uns 25 poetes, i si s'hi sumen els fotògrafs, s'arribarà a la trentena d'artistes.

El primer recital serà el Poemestiuet, dedicat als més petits, i tindrà lloc el dia 14 de juliol a dos quarts de set de la tarda a la plaça de l'Església de Roses. «La poesia s'ha de fomentar des de ben petits», va indicar Ruiz-Trillo. Per això, aquesta jornada infantil estarà organitzada per Carles Cuberes, que ofereix l'espectacle Papallones, basat en Joana Raspall.

El dia 28 de juliol, al bar del Sindicat de Navata, tindrà lloc un altre dels recitals, mentre que el següent se celebrarà a la plaça Major de Darnius el dia 10 d'agost a les vuit del vespre.

Per la seva banda, la Vinyeta oferirà dos sopars poètics: avui mateix hi haurà l'actuació de Jaume Calatayud i Vicent Monera i el 4 d'agost serà l'escenari de l'entrega dels premis Poemestiu. Segons va explicar ahir Mar Casas, membre del jurat, la qualitat dels participants -que solen rondar la quinzena- és cada cop més alta, de manera que «cada any resulta més difícil puntuar els poemes que es presenten». Casas, que és una gran lectora de poesia però va confessar que no s'ha atrevit mai a escriure'n, va assegurar que «la qualitat és altament esperançadora i molts dels participants són de casa, de manera que és un goig poder copsar aquesta qualitat a casa nostra». També va animar tothom a escriure poesia o, si més no, a llegir-ne i escoltar-ne.

A banda de la poesia, el Poemestiu té cada any una altra art convidada. En aquesta ocasió serà la fotografia, i entre altres hi haurà dos fotògrafs de fora de Catalunya: l'aragonès José Luis Ansón, que exposarà a la Vinyeta, i Zita Vhail, de l'Europa de l'Est, que mostrarà la seva obra a Navata.

Finalment, el responsable del celler La Vinyeta, Josep Serra, es va mostrar orgullós de poder col·laborar un any més per oferir poesia entre vinyes.