El Mas Espelt organitza visites amb sopar per a desconnectar

El Celler Espelt organitza cada divendres de juliol els Capvespres de descompressió entre vinyes, una activitat orientada a aconseguir que els participants desconnectin de la rutina diària. La proposta comença amb una visita i una degustació de vins al Mas Espelt, amfiteatre de l'Empordà, i acaba amb una botifarrada ecològica.

L'objectiu d'Espelt Viticultors és «convertir els dimecres de juliol en els nous dissabtes». En definitiva, oferir un espai de desconnexió tant per aquella gent que està de vacances com per aquella que encara està treballant però vol fer una aturada a mitja setmana per agafar forces.

Les visites estan programades pels dies 12, 19 i 26 de juliol a partir de les 20h del vespre. La visita comença des del mateix Mas Espelt. Després de la visita inicial mentre es contempla la posta de sol, el celler proposarà tres vins per a la degustació. La visita acabarà amb un sopar lleuger d'estiu a base de gaspatxo i botifarres de Llavora de producció ecològica i locals.

Segons el Celler, la iniciativa vol ser també una reivindicació dels projectes que treballen per a una transformació ecològica del territori, ja sigui des de la viticultura, com és el cas de Mas Espelt), o la producció porcina (com en el cas de Llavora). Per això, les cares visibles d'ambdós projectes seran als sopars per explicar més a fons les motivacions a tots aquells qui tinguin ganes de conèixer-ne més.

La filosofia del Celler Espelt en la producció de vi és treure el màxim partit a la terra mantenint-la en equilibri i respectant el seu ecosistema. El celler, situat dins el mas, és el lloc de pas entre la vinya i l'ampolla. Amb el producte final, pretenen transmetre l'essència de l'Empordà. La visita permet tastar aquest vi mentre es viu l'Empordà en primera persona.