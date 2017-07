Platja d'Aro celebra aquest vespre la seva 35a Cantada d'Havaneres

Platja d'Aro celebrarà avui la 35a edició de la Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna, que comptarà amb les actuacions d'Els Cremats, Les Anxovetes i Bergantí, tres grups que repeteixen per segon any consecutiu. L'actuació serà gratuïta i es posaran 1.200 cadires per al públic. Com cada any, es repetirà la fórmula d'actuació dels grups, que pujaran a l'escenari dues vegades, interpretant quatre peces en cada part. El punt final de la vetllada serà l'actuació conjunta de les tres formacions per interpretar els clàssics populars La Bella Lola i El meu avi. Com a complement a la jornada, a l'extrem nord del passeig Marítim, a tocar de la zona d'actuació, s'hi celebrarà l'onzè Mercat d'Estiu, que comptarà amb diverses parades de productes alimentaris i d'artesania. L'horari serà de set de la tarda a dos quarts d'una de la matinada.

Per a aquesta cantada s'han editat 6.000 programes de difusió que, en record de Joaquim Muntañola, recullen una antiga imatge original de l'il·lustrador. També es reprodueix un detall d'aquesta imatge en els mocadors commemoratius, que es podran comprar per dos euros juntament amb un got de cremat.