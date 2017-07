Retorn a Peralada de Béjart

El Festival Castell de Peralada va aixecar el teló retent homenatge a un dels coreògrafs més aclamats de la dansa contemporània en el desè aniversari de la seva mort. Emanuel Béjart segueix present i, dijous, es va poder constatar als Jardins del Castell. Un homenatge i, alhora, una reivindicació, la reivindicació que la seva escola ha perdurat i ha sabut evolucionar sense la seva figura. La primera edició després del trentè aniversari del Festival de Peralada va portar la companyia de dansa Béjart Ballet Lausanne com a espectacle inaugural i la companyia va saber omplir l'escenari en tot moment per fer gaudir als espectadors del seu espectacle.

Dues parts molt ben diferenciades va ser la proposta dels suïssos. En la primera, anomenada t'M et variations, el successor d'Emmanuel Béjart al capdavant de la companyia, Gil Roman, ens va proposar un espectacle amb música en directe, gràcies als dos percussionistes Thierry Hochstätter i JB Meyer, que marcaven els ritmes sobre una melodia composta per Nick Cave i Warren Ellis. Aquí els ballarins mostraven infinitat de recursos tècnics i desplegaven els seus cossos en postures increïbles donant forma a uns compassos a estones absorbents i a estones més dinàmics.

La segona part, Béjart fête Maurice després d'un petit descans per espectadors i ballarins, constava de la representació de petits fragments de coreografies del mestre, de Béjart. Aquí es van poder veure com Béjart va saber combinar a la perfecció el ball clàssic i la dansa contemporània, creant peces en què la transició entre un i l'altra és amb prou feines perceptible. Les escenes s'anaven succeint i es combinava Strauss amb música africana o hindú per finalitzar amb una apoteosi beethoviana en la que hi va participar tota la companyia per homenatjar el mestre.

El públic, entregat a l'espectacle, va complir les expectatives generades, omplint de gom a gom el recinte, contenint l'alè i els comentaris, aplaudint amb fervor al final de cada un dels números i rendits, al final, a la força de la primera proposta d'aquesta nova edició del Festival.